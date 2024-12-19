PKK/YPG'li Terörist Teslim Oldu - Son Dakika
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PKK/YPG'li Terörist Teslim Oldu

PKK/YPG\'li Terörist Teslim Oldu

Suriye'de PKK/PYD/YPG'den bir terörist, ikna çalışmalarının ardından güvenlik güçlerine teslim oldu.

19.12.2024 10:48
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Suriye'de terör örgütü PKK/PYD/ YPG'de sözde sorumlu olarak yer alan terörist, güvenlik güçlerinin ikna çalışmaları sonucu teslim oldu.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, özellikle PYD/YPG'nin Suriye'de bulunduğu alanlarda kontrolü kaybetmesiyle terör örgütü içerisindeki çözülme süreci de hızlandı.

Bu kapsamda Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmada, terör örgütüne 2018 yılında katılan ve 2019'da Suriye'ye geçerek Kamışlı, Haseke ve Aynularab bölgesinde sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren M.A'yı teslim olması için ikna etti.

Terör örgütünden kaçan M.A, sınırda güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teröristin Haseke ve Kamışlı'da terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü, 2021 yılında Aynularab bölgesine gönderilerek, örgütün kullandığı tünel ve sığınaklarda PYD/YPG'li teröristlere eğitim verdiği tespit edildi.

Kaynak: AA

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