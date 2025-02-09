PKK/YPG\'li Teröristler Barış Pınarı Bölgesinde Etkisiz Hale Getirildi

Güncel

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), huzur ve güvenlik ortamını bozmak için Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam edeceğiz" denildi.