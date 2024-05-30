PKK/YPG, Münbiç'te bir çocuğu kaçırdı - Son Dakika
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PKK/YPG, Münbiç'te bir çocuğu kaçırdı

PKK/YPG, Münbiç\'te bir çocuğu kaçırdı

Terör örgütü PKK/YPG, Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinde işgal ettiği Münbiç ilçesinden bir erkek çocuğunu silahlı kadrosuna katmak için kaçırdı. Muhalif Kürt grup 'Bağımsız Kürt Rabıtası' Sözcüsü Redor el-Ahmed, Münbiç ilçesinden 14 yaşındaki S.M'nin PKK/YPG'li teröristlerce kaçırıldığını söyledi.

30.05.2024 14:50
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TEL Terör örgütü PKK/ YPG, Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinde işgal ettiği Münbiç ilçesinden bir erkek çocuğunu silahlı kadrosuna katmak için kaçırdı.

Muhalif Kürt grup "Bağımsız Kürt Rabıtası" Sözcüsü Redor el-Ahmed, AA muhabirine, Münbiç ilçesinden 14 yaşındaki S.M'nin PKK/YPG'li teröristlerce kaçırıldığını söyledi.

Teröristlerin, kaçırdıkları çocukların aileleriyle iletişim kurmalarını engellediğini hatırlatan Ahmed, kaçırılan veya alıkonulan çocuklar ile gençlerin, silahlı eğitim için sözde eğitim kamplarına götürüldüğünü belirtti.

Ahmed, terör örgütü PKK/YPG'nin, yılın başından bu yana Halep, Rakka, Deyrizor ve Haseke illerinde işgal ettiği bölgelerde silahlı kadrosuna katmak için en az 30 çocuğu kaçırdığını kaydetti.

2022'de 1200'den fazla çocuğu kaçırarak silahlı kadrosuna kattı

Birleşmiş Milletlerin (BM) 2022'ye ilişkin "Yıllık Silahlı Çatışmalarda Çocuklar" raporunda, terör örgütü PKK ile Suriye uzantısı SDG ve YPG'nin, 1200'den fazla çocuğu kaçırarak savaşmaya zorladığı açıklanmıştı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, rapordaki değerlendirmesinde, "Çocukların HPG/PKK tarafından asker olarak kullanılmasından son derece endişeliyim. Onları, çocukları asker olarak ve farklı amaçlar için kullanmayı sonlandırmaya ve saflarındaki tüm çocukları serbest bırakmaya davet ediyorum." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA

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