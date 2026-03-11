Plaj Futbolu Milli Takımı'ndan Kuşadası Belediye Başkanı Günel'e Ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Plaj Futbolu Milli Takımı'ndan Kuşadası Belediye Başkanı Günel'e Ziyaret

11.03.2026 16:00  Güncelleme: 16:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İspanya’da oynanacak Avrupa A Ligi maçlarına hazırlanmak için Kuşadası’nda kampa giren Plaj Futbolu Milli Takımı’nın teknik ve idari kadrosu, Belediye Başkanı Ömer Güneli’i makamında ziyaret etti.

(AYDIN) - İspanya'da oynanacak Avrupa A Ligi maçlarına hazırlanmak için Kuşadası'nda kampa giren Plaj Futbolu Milli Takımı'nın teknik ve idari kadrosu, Belediye Başkanı Ömer Güneli'i makamında ziyaret etti.

Avrupa A Ligi maçlarında Türkiye'yi temsil edecek Plaj Futbolu Milli Takımı için belirlenen aday kadronun Kuşadası'ndaki kampı başladı. Ay-yıldızlı ekibin Kuşadası'na gelen 16 kişilik kadrosunda, ağırlıklı olarak 20 yaş altı oyuncular yer aldı.

Oyuncuların, Türkiye Futbol Federasyonu Plaj Futbol Ligi etapları ve Süper Finalleri'nin yanı sıra Gelişim Ligleri, Bölgesel Amatör Lig, Amatör Ligler ve Profesyonel Liglerde başarılı performans sergileyen genç oyunculardan seçildiği belirtildi. Kampta teknik heyetin olumlu rapor vereceği futbolcular, nisan ayında yapılacak ikinci kampa davet edilecek.

Plaj Futbolu Milli Takımı'nın teknik ve idari kadrosu da Başkan Günel'i makamında ziyaret etti. Ziyarette Plaj Futbolu A Milli Takım Teknik Direktörü Ozan Yılmaz, Futsal ve Plaj Futbolu Milli Takımları İdari Sorumlusu Tayfur Özkan, Plaj Futbolu A Milli Takım Antrenörü Efe Kura ve Davutlar Spor Kulübü Başkanı İsmail Tütüncü yer aldı.

Yaklaşık bir saat süren görüşmede, Günel ile teknik ve idari kadro Kuşadası'nda plaj futbolu ile ilgili düzenlenebilecek organizasyonlara ilişkin fikir alışverişi yaptı. Teknik ve idari kadro daha sonra Günel'e milli takıma verdiği destek için teşekkür etti.

"Kuşadası kampı çok faydalı geçiyor"

Kampın çok faydalı geçtiğini belirten Plaj Futbolu Milli Takımı Teknik Direktörü Ozan Yılmaz, "Aslında biz kamplarımızı daha çok İstanbul Riva ve Antalya'daki tesislerimizde yapıyorduk. İlk defa Kuşadası'nı tercih ettik. Bu mevsimde Kuşadası'nın iklimi ve plaj kumunun sıcaklığı çalışmaya çok uygun. Kuşadası Belediyesi de antrenmanlarımızı yapmamız için Marina mevkiindeki plajı düzenledi. Bu nedenle başta Belediye Başkanımız Ömer Günel olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi.

Günel ise "Plaj Futbolu Milli Takımımızı Kuşadası'nda ağırlamaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Ay-yıldızlı ekibimize iyi bir kamp dönemi geçirmelerini ve İspanya'da oynayacakları Avrupa A Ligi maçlarında da başarılar diliyorum. Kuşadası Belediyesi olarak kapımız, imkanlarımız ile yetki ve olanaklarımız doğrultusunda başta Milli Takımlarımız olmak üzere tüm kulüplere sonuna kadar açık" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Kuşadası, İspanya, Avrupa, Futbol, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Plaj Futbolu Milli Takımı'ndan Kuşadası Belediye Başkanı Günel'e Ziyaret - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu RAMS Park’ta TFF Başkanı Hacıosmanoğlu RAMS Park'ta
Sevgilisinden ayrılan genç sokak ortasında aracını parçaladı Sevgilisinden ayrılan genç sokak ortasında aracını parçaladı
Hürmüz’de gerilim tırmanırken, İran Meclis Başkanı Galibaf’tan ABD’ye ’’PlayStation’’ göndermesi Hürmüz'de gerilim tırmanırken, İran Meclis Başkanı Galibaf'tan ABD'ye ''PlayStation'' göndermesi
PSG Başkanı Katar’da mahsur kaldı PSG Başkanı Katar'da mahsur kaldı
Vicdanımızı ne zaman kaybettik Yerde can çekişirken herkes bakıp geçti Vicdanımızı ne zaman kaybettik! Yerde can çekişirken herkes bakıp geçti
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda

16:23
İran, 2026 Dünya Kupası’ndan çekildi
İran, 2026 Dünya Kupası'ndan çekildi
15:59
Cengiz Ünder’in kalemi kırıldı
Cengiz Ünder'in kalemi kırıldı
15:55
İsrail füzesiyle vurulan Türk TIR şoförü hayatını kaybetti
İsrail füzesiyle vurulan Türk TIR şoförü hayatını kaybetti
15:42
Merakla beklenen veri açıklandı: İşte altın fiyatlarının ilk tepkisi
Merakla beklenen veri açıklandı: İşte altın fiyatlarının ilk tepkisi
15:33
İranlı yetkililer Mücteba Hamaney’le ilgili iddiaları doğruladı
İranlı yetkililer Mücteba Hamaney'le ilgili iddiaları doğruladı
15:10
İran’dan ABD’ye büyük darbe İsrail basınının attığı manşeti görmeniz lazım
İran'dan ABD'ye büyük darbe! İsrail basınının attığı manşeti görmeniz lazım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2026 16:56:52. #7.12#
SON DAKİKA: Plaj Futbolu Milli Takımı'ndan Kuşadası Belediye Başkanı Günel'e Ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.