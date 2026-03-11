Plaj Futbolu Milli Takımı'ndan Kuşadası Belediye Başkanı Günel'e Ziyaret

(AYDIN) - İspanya'da oynanacak Avrupa A Ligi maçlarına hazırlanmak için Kuşadası'nda kampa giren Plaj Futbolu Milli Takımı'nın teknik ve idari kadrosu, Belediye Başkanı Ömer Güneli'i makamında ziyaret etti.

Avrupa A Ligi maçlarında Türkiye'yi temsil edecek Plaj Futbolu Milli Takımı için belirlenen aday kadronun Kuşadası'ndaki kampı başladı. Ay-yıldızlı ekibin Kuşadası'na gelen 16 kişilik kadrosunda, ağırlıklı olarak 20 yaş altı oyuncular yer aldı.

Oyuncuların, Türkiye Futbol Federasyonu Plaj Futbol Ligi etapları ve Süper Finalleri'nin yanı sıra Gelişim Ligleri, Bölgesel Amatör Lig, Amatör Ligler ve Profesyonel Liglerde başarılı performans sergileyen genç oyunculardan seçildiği belirtildi. Kampta teknik heyetin olumlu rapor vereceği futbolcular, nisan ayında yapılacak ikinci kampa davet edilecek.

Plaj Futbolu Milli Takımı'nın teknik ve idari kadrosu da Başkan Günel'i makamında ziyaret etti. Ziyarette Plaj Futbolu A Milli Takım Teknik Direktörü Ozan Yılmaz, Futsal ve Plaj Futbolu Milli Takımları İdari Sorumlusu Tayfur Özkan, Plaj Futbolu A Milli Takım Antrenörü Efe Kura ve Davutlar Spor Kulübü Başkanı İsmail Tütüncü yer aldı.

Yaklaşık bir saat süren görüşmede, Günel ile teknik ve idari kadro Kuşadası'nda plaj futbolu ile ilgili düzenlenebilecek organizasyonlara ilişkin fikir alışverişi yaptı. Teknik ve idari kadro daha sonra Günel'e milli takıma verdiği destek için teşekkür etti.

"Kuşadası kampı çok faydalı geçiyor"

Kampın çok faydalı geçtiğini belirten Plaj Futbolu Milli Takımı Teknik Direktörü Ozan Yılmaz, "Aslında biz kamplarımızı daha çok İstanbul Riva ve Antalya'daki tesislerimizde yapıyorduk. İlk defa Kuşadası'nı tercih ettik. Bu mevsimde Kuşadası'nın iklimi ve plaj kumunun sıcaklığı çalışmaya çok uygun. Kuşadası Belediyesi de antrenmanlarımızı yapmamız için Marina mevkiindeki plajı düzenledi. Bu nedenle başta Belediye Başkanımız Ömer Günel olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi.

Günel ise "Plaj Futbolu Milli Takımımızı Kuşadası'nda ağırlamaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Ay-yıldızlı ekibimize iyi bir kamp dönemi geçirmelerini ve İspanya'da oynayacakları Avrupa A Ligi maçlarında da başarılar diliyorum. Kuşadası Belediyesi olarak kapımız, imkanlarımız ile yetki ve olanaklarımız doğrultusunda başta Milli Takımlarımız olmak üzere tüm kulüplere sonuna kadar açık" diye konuştu.