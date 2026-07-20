Plakasız Motosiklet Sürücüsü Bekçiye Çarptı - Son Dakika
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Plakasız Motosiklet Sürücüsü Bekçiye Çarptı

Plakasız Motosiklet Sürücüsü Bekçiye Çarptı
20.07.2026 03:24
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Eskişehir'de plakasız motosiklet sürücüsü, 'dur' ihtarına uymayarak bekçiye çarptı. Bekçi yaralı.

ESKİŞEHİR'de 'dur' ihtarına uymayan plakasız motosiklet sürücüsü, bekçiye çarparak yaraladı. Hastaneye kaldırılan bekçi tedavi altına alınırken, polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Tepebaşı ilçesine bağlı Uluönder Mahallesi'nde devriye görevinde bulunan bekçiler, durumundan şüphelendikleri plakasız motosiklet sürücüsünü durdurmak istedi. İhtara uymayan sürücüsü, bekçilerden R.Ü.'ye çarparak olay yerinden kaçtı. Elinden yaralanan bekçi R.Ü., götürüldüğü Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, plakasız motosikletle kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

Motosiklet, Eskişehir, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Plakasız Motosiklet Sürücüsü Bekçiye Çarptı - Son Dakika

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