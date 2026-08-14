Plakayı Kapatana 140 Bin TL Ceza

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde otomobilinin plakasını kapatıp trafiğe çıkan sürücüye 140 bin TL ceza uygulandı.

Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu (TAG) Nurdağı kesiminde devriye görevi yapan İl Jandarma Komutanlığı Otoyol Jandarma ekipleri, trafikte ilerleyen F.B. yönetimindeki otomobilin plakasının okunmayacak şekilde kapatıldığını tespit etti. Jandarma ekipleri tarafından durdurulan sürücüye toplam 140 bin TL idari para cezası uygulanırken, otomobil 30 gün süreyle trafikten menedildi.