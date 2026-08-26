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Planlı Tarım ile Üretim Artışı

Planlı Tarım ile Üretim Artışı
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Bakan Yardımcısı Gizligider, planlı üretimle çiftçilere destek verildiğini açıkladı.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, başlatılan planlı üretim atağıyla çiftçilerin zarar etmeden verimlerini artırdığını belirtti.

Gizligider, 25. İpsala Çeltik Festivali ve Tarım Fuarı'nın açılışında yaptığı konuşmada, sanayiden ticarete, savunmadan tarıma, eğitimden hukuka her alanda Türkiye Yüzyılı'nın başlatıldığını söyledi.

Türkiye Yüzyılı'nı, hep beraber omuz omuza vererek pırıl pırıl bir şekilde gelecek kuşaklara miras bırakacaklarını belirten Gizligider, her alanda olduğu gibi tarımda üreticiyi destekleyen adımlar atılmaya devam edildiğini dile getirdi.

Küresel ısınmaya değinen Gizligider, "Geçen yıl kuraklıktan bahsederken bu yıl sel baskınlarından bahsettik. Öyle ki bazen bir ayda, üç ayda yağması gereken yağışın bir günde, iki günde yağdığı günleri gördük. Bu zorlamalar bizi tarımda da artık yeni metotlar üretmeye yeni yöntemler belirlemeye itiyor. İşte bu anlamda göreve geldiğimiz günün hemen ardından Sayın Bakanımızın liderliğinde belki Türkiye'de 40 yıldır konuşulan bir üretim planlaması atağını başlattık. Üretim planlaması yaparak Türkiye'de tarımda planlı üretime geçtik. Planlı üretimle çiftçilerimiz zarar etmeyerek verimini artırıyor." dedi.

Gizligider, tarımsal destekleme modeliyle çiftçilerin ihtiyaçlarının desteklendiğini de aktardı.

Edirne Valisi Yunus Sezer de Edirne'nin Balkanlar'ın başkenti konumunda olduğuna işaret etti.

Kentte ve ilçelerdeki fuarların uluslararası nitelik kazanması gerektiğine dikkati çeken Sezer, "İleride burada çok önemli fuarların yapılması, Balkanlar'daki ülkelerin de buraya davet edilmesi ve uluslararası bir kaynaşmanın sağlanması çok önemli." diye konuştu.

Çeltik üretiminin büyük bölümünün İpsala'da yapıldığına değinen Sezer, çeltiğin tanıtımının artırılması gerektiğini kaydetti.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ise Edirne ve tüm ilçelerinde Tarım ve Orman Bakanlığının yatırımlarının devam ettiğini ifade etti.

Sulama yatırımlarının da arttığını anlatan Aksal, bu yıl İpsala'da çeltik üretiminde yüksek verim beklendiğini belirtti.

İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman da Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider'in kendilerine her zaman destek olduğunu anlattı.

İpsala'nın gelişmesi ve çeltik üretiminin artırılması yönünde çalışmalar yaptıklarını dile getiren Kerman, festivalin hayırlı olmasını diledi.

İpsala Ticaret Borsası Başkanı Necmi Sezer ise gelenekselleşen festivale her geçen yıl katılımın arttığını kaydetti.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek fuarın açılışı gerçekleştirildi.

Protokol üyeleri, fuar alanını ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.

Programa, İpsala Kaymakamı Hayrettin Buğra Güzel, Edirne Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, MHP Edirne İl Başkanı Ahmet Biçer, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, oda ve borsa başkanları, üreticiler ve vatandaşlar katıldı.

Fuar, 30 Ağustos Pazar günü sona erecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Planlı Tarım ile Üretim Artışı - Son Dakika

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