PMYO Giriş Sınavlarında Usulsüzlük İtirafı: FETÖ/PDY Üyesi 6 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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PMYO Giriş Sınavlarında Usulsüzlük İtirafı: FETÖ/PDY Üyesi 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

PMYO Giriş Sınavlarında Usulsüzlük İtirafı: FETÖ/PDY Üyesi 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

2007 yılındaki Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO) giriş sınavlarında yapılan usulsüzlüklerle ilgili olarak FETÖ/PDY üyesi 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadelerinde örgütün sınav usulsüzlüklerini itiraf etti. Operasyon sonucunda, sınavı kazanan veya sınav öncesi soruları örgüt mensuplarına veren şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi ve şüpheliler yakalandı. Şüphelilerin polisteki işlemleri devam ediyor.

01.06.2024 19:50
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2007 yılındaki Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO) giriş sınavlarında usulsüzlük iddialarına ilişkin düzenlenen operasyonda FETÖ/PDY üyesi 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadelerinde örgütün sınav usulsüzlüklerini itiraf etti.

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma yürüttü. Yapılan araştırmalarda, 2006 ve 2007 yılındaki PMYO giriş sınavlarında yapılan usulsüzlükler tespit edildi. İçerisinde aktif polis memurları ve diğer kamu çalışanlarının da yer aldığı, sınavı kazanan veya sınav öncesi soruları örgüt mensuplarına veren 6 şüpheliye yönelik Ankara merkezli 6 ilde 28 Mayıs'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin tamamı yakalanarak, İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Şüpheliler, Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'nde gerçekleştirilen ifadelerinde örgütün usulsüzlüklerini itiraf etti. Buna göre; gözaltına alınan aktif polis memuru A.O., PMYO sınavından 1 hafta önce FETÖ/PDY'ye ait bir yurtta 'Ağabey' denilen örgüt mensubu N.Y.'nin, içerisinde soruların bulunduğu kitapçığı 'Daha önceki yıllarda çıkmış sorular' adı altında verdiğini, soruları ve cevaplarını ezberlediklerini söyledi. A.O., sınavda soruların aynısının çıktığını ve aldığı yüksek puanla polis olduğunu itiraf etti. Gözaltındaki S.Ş. ise örgütün üst düzey sorumluları tarafından kendisine verilen kitapçık halindeki PMYO sınav sorularını, sınav öncesi 'Çalışma evi' olarak adlandırdıkları evlerde kalan lise öğrencilerine dağıtmak üzere ev sorumlularına verdiğini ve bu şekilde örgüt mensuplarının polis olmalarını sağladıklarını itiraf etti.

Ayrıca, soruşturma sonucunda; Polis Meslek Yüksek Okulları'na yerleştirdikleri öğrencilerin peşini bırakmayan FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanması mensuplarının, öğrencilerin mezun olduktan sonra 'sohbet' adı altında düzenlenen örgüt toplantılarına devam etmelerini sağladıkları ve maaşlarından bir bölümünü 'himmet' adı altında örgüte çıkar sağlamak amacıyla aldıkları tespit edildi.

Şüphelilerin polisteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel PMYO Giriş Sınavlarında Usulsüzlük İtirafı: FETÖ/PDY Üyesi 6 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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