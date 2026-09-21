POES, 2030 Gündemi'nde çöküş yaşandığını açıkladı, 105 öğrenciden 13'ü kayıt yapmadı - Son Dakika
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POES, 2030 Gündemi'nde çöküş yaşandığını açıkladı, 105 öğrenciden 13'ü kayıt yapmadı

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POES, Silahlı Kuvvetlerdeki artan istifalar ile 2030 Gündemi'nin genel çöküş yaşadığını bildirdi. Federasyon, Deniz Astsubay Meslek Yüksekokuluna beklenen 105 öğrenciden 13'ünün kayıt yapmadığını, 11'inin 4 günde ayrıldığını, yerlerine sadece 2 kişi alındığını aktardı.

Yunanistan'daki Askeri Personel Dernekleri Federasyonu (POES), Silahlı Kuvvetlerde artan istifalar ve personel eksikliğine dikkati çekerek, Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın yürüttüğü "2030 Gündemi"nin "genel bir çöküş" yaşadığını ifade etti.

Federasyonun resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamada, Silahlı Kuvvetlerdeki istifaların "dramatik bir hızla arttığı" vurgulanarak, Rafale savaş uçakları ile Donanmanın yeni "Kimon" fırkateyninde görev yapan personel arasında da istifalar yaşandığı bildirildi.

Açıklamada, birkaç yıl öncesine kadar bu ölçekte gelişmelerin "düşünülemez" olduğu belirtildi.

Deniz Astsubay Meslek Yüksekokuluna bu yıl kabul edilmesi beklenen 105 öğrenciden 13'ünün okula hiç kayıt yaptırmadığı, 11 öğrencinin ise yalnızca 4 günde ayrıldığı aktarıldı. Ayrılanların sadece 2'sinin yerine yeni öğrenci alınabildiği, federasyona ulaşan bilgilere göre ayrılmaların ileriki günlerde daha da artabileceği ifade edildi.

Açıklamada, zorunlu askerlerin Deniz Kuvvetleri bünyesindeki bazı görevlerde artık görevlendirilmemesinin personel açığını artırdığı belirtildi. POES, Salamina Deniz Üssü'nde denizci ve personel eksikliği nedeniyle bazı hizmetlerin aksama veya askıya alınma riski bulunduğu yönünde uyarı yapıldığını aktardı.

Dendias döneminde, Silahlı Kuvvetlerde yalnızca istifaların değil askeri personel ölümleri ve kazaların da arttığı belirtilerek, "örtbas girişimleri" ile "liyakatsizliğin" çoğaldığı kaydedildi.

Açıklamada, yakın zamanda Tanagra'da düzenlenen özel bir gösteri sırasında 2 Hava Kuvvetleri pilotunun yaşamını yitirdiği olaya değinilerek, olayın koşullarının yeterince açıklığa kavuşmadığına işaret edildi.

Değiştirilen düzenlemeler, "2030 Gündemi"nin "genel bir çöküş" yaşadığını gösterdi

"2030 Gündemi" kapsamında yapılan düzenlemelerin sık sık değiştirilmesi, personel planlamasındaki aksaklıklar ve bazı reformların maliyetine ilişkin belirsizliklerin de eleştirildiği açıklamada, program kapsamında çıkarılan temel yasalarda art arda değişiklik yapılmasının planlamadaki sorunları ortaya koyduğu vurgulandı.

Açıklamada, Savunma Bakanlığının yeni personel ve teşkilat yapısının Silahlı Kuvvetlerin işleyişini olumsuz etkilediği belirtilerek, personel kaybı, eğitim kurumlarındaki boşluklar, ödemelerdeki kesintiler ve sürekli değiştirilen düzenlemelerin "2030 Gündemi"nin "genel bir çöküş" yaşadığını gösterdiği ifade edildi.

Son dönemde görev tazminatlarının azaltılması, ödemelerin gecikmesi ve bazı personelden geçmiş dönem ödemelerinin geri istenmesi gibi uygulamaların da eleştirildiği açıklamada, bu gelişmeler "başarısızlığın kapsamlı olduğunun" göstergesi olarak nitelendirildi.

Kaynak: AA
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