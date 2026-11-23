Ankara Polatlı'da, uyuşturucu tacirlerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti yaptığı, kullandığı ve kullanımına yer sağladığı tespit edilen 10 kişinin ev ve araçlarında arama yapıldı.

Aramalarda, 1125 adet hap, çeşitli miktarlarda esrar ve metamfetamin ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı. 6 şüpheli hakkında ise yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol kararı verildi.