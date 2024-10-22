Polatlı\'da Bıçaklı Kavga: Bir Kişi Öldü

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Ankara'nın Polatlı ilçesinde bıçaklı kavgada yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Zafer Mahallesi Birlik Sokak'ta aralarında husumet olduğu iddia edilen Aykut Alpaslan (30) ile M.K. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.K, Alpaslan'ı bıçakla yaraladı.

112 Acil Servis ekiplerince Ankara Şehir Hastanesine kaldırılan Alpaslan, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan M.K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.