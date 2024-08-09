Polatlı'da cenazeye giden otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika
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Polatlı'da cenazeye giden otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı

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Polatlı'da hayatını kaybeden bir yakınının cenazesine katılmak üzere seyir halinde olan otomobil, hafif ticari araçla çarpıştı ve 5 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

09.08.2024 15:03
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Polatlı'da yakınının cenazesine giden otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı

ANKARA - Polatlı'da cenazeye giden otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, hayatını kaybeden bir yakınının cenazesine katılmak üzere Mevlana Caddesi üzerinde seyir halindeki Yakup P. idaresindeki 34 DID 036 plakalı otomobil, önünde ilerleyen ve Fatih Rüştü Zorlu Caddesi'ne dönmek isteyen Orhan Ü. Kontrolündeki 06 BEG 649 plakalı hafif ticari araca çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada otomobil içerisinde bulunan 5 kişi yaralı olarak Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazada taraflar arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Polatlı'da cenazeye giden otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika

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