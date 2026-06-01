Polatlı'da Cinayet: Gülhan Şahin Öldürüldü
Polatlı'da Cinayet: Gülhan Şahin Öldürüldü

01.06.2026 16:52
Gülhan Şahin, evinde boğazı kesilmiş ve 12 yerinden bıçaklanmış halde bulundu. Yeğeni gözaltında.

ANKARA'nın Polatlı ilçesinde evde boğazı kesilmiş halde ölü bulunan Gülhan Şahin'in (56), 12 yerinden bıçaklandığı ortaya çıktı.

Olay, dün Polatlı ilçesi Mehmet Akif Mahallesi Hisar Sokak'ta meydana geldi. Yalnız yaşayan Gülhan Şahin, evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu. İhbarla olay yerine sevk edilen polis ekipleri, evde inceleme yaparak, delil topladı. Yürütülen soruşturma kapsamında Şahin'in yeğeni A.A. (16), cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı. Öte yandan Şahin'in cenazesi bugün öğle namazı sonrası Yenimahalle Camisi'nde kılınan namazın ardından Polatlı Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi. Şahin'in boğazının yanı sıra vücudunun 12 yerinden bıçaklandığı da ortaya çıktı.

Kaynak: DHA

Aile İçi Şiddet, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Polatlı, Cinayet, Güncel, Ankara, Yaşam, Suç, Son Dakika

