Polatlı\'da Cumhuriyet\'e Saygı Yürüyüşü düzenlendi

ANKARA'nın Polatlı ilçesinde Cumhuriyet'in 103'üncü yıldönümü dolayısıyla düzenlenen 'Cumhuriyet'e Saygı Yürüyüşü'ne çok sayıda vatandaş Türk bayraklarıyla katıldı.

Polatlı'da Cumhuriyet'in 103'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında Cumhuriyet'e Saygı Yürüyüşü düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan yürüyüşe Polatlı Kaymakamı Atilla Kantay, oda ve dernek başkanları, Kent Konseyi temsilcileri, siyasi partilerin ilçe başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Türk bayrakları taşıyan katılımcılar, ilçe sokaklarında yürüyerek Şehitlik Anıtı'na ulaştı. Burada Cumhuriyet'in 103'üncü yıldönümü dolayısıyla dev Türk bayrağı açıldı. Program, Şehitlik Anıtı'nda gerçekleştirilen seymen gösterileriyle sona erdi.