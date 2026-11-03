Polatlı'da dolmuş hasılatını tehditle alma iddiasında 4 gözaltından 3'ü tutuklandı - Son Dakika
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Polatlı'da dolmuş hasılatını tehditle alma iddiasında 4 gözaltından 3'ü tutuklandı

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Polatlı\'da dolmuş hasılatını tehditle alma iddiasında 4 gözaltından 3\'ü tutuklandı
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Polatlı'da özel dolmuş hattı sahibinin hasılatının 5 şüpheli tarafından 3 kez tehditle alındığı iddiasıyla 31 Ekim'de operasyon yapıldı. Gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı, 1'i hakkında adli kontrol kararı verildi.

ANKARA'nın Polatlı ilçesinde, özel dolmuş hattı sahibinin araç hasılatını tehdit yoluyla aldığı iddia edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı, 1'i hakkında adli kontrol kararı verildi.

Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, şehir içi yolcu taşımacılığı yapan özel dolmuş hattı sahibinin araç hasılatının, birlikte hareket eden 5 şüpheli tarafından farklı tarihlerde 3 kez tehdit yoluyla zorla alındığı iddiası üzerine çalışma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 31 Ekim'de şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Ç.K., O.T., A.U. ve H.M.Ö. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 4 senet, cep telefonları ve çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 Kasım'da Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden A.U. hakkında adli kontrol kararı verildi. Ç.K., O.T. ve H.M.Ö. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA
Operasyon3. SayfaGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Polatlı'da dolmuş hasılatını tehditle alma iddiasında 4 gözaltından 3'ü tutuklandı - Son Dakika
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