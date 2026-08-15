Polatlı\'da motosiklet-otomobil çarpışması: 1 ölü

ANKARA'nın Polatlı ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Berat Koyuncu'nun hayatını kaybettiği kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Polatlı ilçesi Gülveren Mahallesi'nde meydana geldi. Berat Koyuncu yönetimindeki 06 EIR 481 plakalı motosiklet ile U.D.Ç. idaresindeki 06 FB 1517 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsü Koyuncu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Kazanın anının, yakındaki bir işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdığı ortaya çıktı.

Otomobil sürücüsünü gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.