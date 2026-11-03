Polatlı'da uyuşturucu soruşturmasında 11 şüpheli gözaltına alındı, 1 kişi aranıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Polatlı'da uyuşturucu soruşturmasında 11 şüpheli gözaltına alındı, 1 kişi aranıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmasında 3 Kasım'da 10 şüphelinin ev ve araçlarında arama yapıldı, 2 şüpheli daha tespit edilerek 11 kişi gözaltına alındı. Aramalarda esrar, uyarıcı haplar ve sustalı bıçak ele geçirildi, 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, yürütülen soruşturma kapsamında 3 Kasım'da 10 şüphelinin ev ve araçlarında eş zamanlı arama yapıldı.

Operasyon sürecinde 2 şüpheli daha tespit edilerek soruşturma dosyasına dahil edildi. Şüphelilerden 11'i gözaltına alınırken, 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Aramalarda çeşitli miktarlarda esrar, uyuşturucu ve uyarıcı özellikli haplar, uyuşturucu kullanımında kullanılan cam pipolar ile 6136 sayılı Kanun kapsamında suç teşkil eden bir sustalı bıçak ele geçirildi.

Şüphelilerden ele geçirilen cep telefonları ve dijital materyallerin incelenmesine yönelik işlemlerin sürdüğü kaydedildi.

Kaynak: AA
3. SayfaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hükümet kanadından emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama Hükümet kanadından emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama
Belediyeyi yasa boğan kaza Ölüm bile ayıramadı Belediyeyi yasa boğan kaza! Ölüm bile ayıramadı
Bakan Işıkhan’dan emekli maaşı açıklaması: Yasal artışa ilave iyileştirme yapılacak Bakan Işıkhan'dan emekli maaşı açıklaması: Yasal artışa ilave iyileştirme yapılacak
Mehmet Günsür’den eşine yapılan yorumlara sert yanıt: Umurumda değil Mehmet Günsür'den eşine yapılan yorumlara sert yanıt: Umurumda değil
Özgür Özel’den Erdoğan’a emekli maaşı çağrısı: Gel, birlikte yapalım Özgür Özel'den Erdoğan'a emekli maaşı çağrısı: Gel, birlikte yapalım
Dünyaca ünlü forvet Trabzonspor’a haber gönderdi: Beni alın Dünyaca ünlü forvet Trabzonspor'a haber gönderdi: Beni alın
15:04
Kılıçdaroğlu’ndan tartışmaları alevlendirecek sözler: Dokunulmazlıklarını hemen kaldırın
Kılıçdaroğlu'ndan tartışmaları alevlendirecek sözler: Dokunulmazlıklarını hemen kaldırın
14:51
Real Madrid’den hayatını kaybeden futbolcuya duygulandıran veda
Real Madrid'den hayatını kaybeden futbolcuya duygulandıran veda
14:44
Ve günün bombası patladı Conceiçao beklenirken Emre Belözoğlu sürprizi
Ve günün bombası patladı! Conceiçao beklenirken Emre Belözoğlu sürprizi
14:42
Kılıçdaroğlu ve Özel’den Bahçeli’ye taziye ziyareti
Kılıçdaroğlu ve Özel'den Bahçeli'ye taziye ziyareti
14:17
İnfial yaratan paylaşım Başörtülü kadınları fotoğraflayıp hedef gösterdi
İnfial yaratan paylaşım! Başörtülü kadınları fotoğraflayıp hedef gösterdi
13:10
Özgür Özel’den Erdoğan’a emekli maaşı çağrısı: Gel, birlikte yapalım
Özgür Özel'den Erdoğan'a emekli maaşı çağrısı: Gel, birlikte yapalım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2026 15:35:50. #7.13#
SON DAKİKA: Polatlı'da uyuşturucu soruşturmasında 11 şüpheli gözaltına alındı, 1 kişi aranıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android