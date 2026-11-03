Polatlı'da uyuşturucu soruşturmasında 11 şüpheli gözaltına alındı, 1 kişi aranıyor

Ankara'nın Polatlı ilçesinde sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, yürütülen soruşturma kapsamında 3 Kasım'da 10 şüphelinin ev ve araçlarında eş zamanlı arama yapıldı.

Operasyon sürecinde 2 şüpheli daha tespit edilerek soruşturma dosyasına dahil edildi. Şüphelilerden 11'i gözaltına alınırken, 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Aramalarda çeşitli miktarlarda esrar, uyuşturucu ve uyarıcı özellikli haplar, uyuşturucu kullanımında kullanılan cam pipolar ile 6136 sayılı Kanun kapsamında suç teşkil eden bir sustalı bıçak ele geçirildi.

Şüphelilerden ele geçirilen cep telefonları ve dijital materyallerin incelenmesine yönelik işlemlerin sürdüğü kaydedildi.