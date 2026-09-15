Polatlı\'da yasa dışı bahis reklamına operasyon, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde "yasa dışı bahis" operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.

Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Başsavcılık koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığınca tespit edilen yasa dışı bahis reklamı sosyal medya paylaşımına ilişkin Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce çalışma yürütüldü.

Çalışma kapsamında, kamuoyunda "yasa dışı bahis" olarak bilinen ve şans oyunlarını sosyal medya iletişim platformları üzerinden kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunları oynamaya teşvik ettiği tespit edilen şüpheli V.G. gözaltına alındı.

Şüphelinin ikametinde yapılan aramada suçla ilişkili cep telefonu, bilgisayar kasası ve dijital materyallere el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheli tutuklandı.