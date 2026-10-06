Polatlı\'da yola çıkan çocuk için duran araca arkadan gelen otomobil çarptı

ANKARA'nın Polatlı ilçesinde yola çıkan çocuğa çarpmamak için duran otomobilin arkasındaki araç da durdu, bu araca arkadan gelen başka bir otomobil çarptı.

Kaza, Polatlı ilçesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde bulunan bir otomobil, aniden yola çıkan çocuğa çarpmamak için fren yaparak durdu. Bu sırada arkasından gelen otomobil de durmak zorunda kaldı. Arkadan gelen üçüncü otomobil ise duramayıp önündeki araca çarptı. Kaza anı, çevredeki bir dükkanın güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Kazada araçlarda maddi hasar meydana gelirken, yaralanan olmadı.