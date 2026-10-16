Polis, Bingöl'de çalınan yaklaşık 3 milyon liralık eşyaları Iğdır'da buldu

Polis, Bingöl'de çalınan yaklaşık 3 milyon liralık eşyaları Iğdır'da bulduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bingöl'deki bir iş yerinden çalınan ve piyasa değeri yaklaşık 3 milyon lira olan havlu, halı ve yorganlar Iğdır'da polis takibiyle bulundu. Malzemeler başka bir araca aktarılırken düzenlenen operasyonda çalıntı eşyalara el konuldu, hırsızlık iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.
Bingöl'deki bir iş yerinden çalınan havlu, halı ve yorganlar Iğdır'da polisin takibi sonucu bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bingöl'den çalınan ve piyasa değeri yaklaşık 3 milyon lira olan havlu, halı ve yorganların Iğdır'a getirildiğini tespit etti.
Polis ekipleri, çalıntı malzemelerin getirildiği kamyonu belirleyip takibe aldı. Malzemeler, başka bir araca aktarılırken operasyon düzenlendi.
Çalınan malzemelere sahibine teslim edilmek üzere el konulurken, hırsızlık iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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