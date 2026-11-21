Muhammet SEZGİN/BURSA, – Bursa'nın Osmangazi ilçesinde işyeri önünden çalınan çocuk bisikleti, polis ekiplerinin çalışması sonucu bulundu. Hırsızlık şüphelisi yakalanırken, bisikletini teslim alan Zeynep polislere sarıldı.

Osmangazi ilçesi Altınova Mahallesi'nde bir işyerinin önünde bulunan çocuk bisikleti kimliği belirsiz kişi tarafından çalındı. Bildirilmesi üzerine konuyla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, bisikleti çalan şüphelinin kimliğini tespit etti. Şüpheli, ikametinde gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alınırken, çalıntı çocuk bisikleti de ele geçirildi. Bisiklet, polis ekipleri tarafından sahibi Zeynep'e teslim edildi. Zeynep sevincinden polislere sarılırken, şüpheli hakkında adli işlemlerin başlatıldı.