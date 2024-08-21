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Polis 'Çocuklar boğulmasın' diye kapı kapı gezdi

20 kişi sulama kanalında boğulunca polisler harekete geçti

Hem kahvehane de hem de evlerde polisler 'Çocuklar boğulmasın' diyerek bilgilendirme yaptı

ADANA - Adana'da Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, her yıl onlarca boğulduğu sulama kanalında 'Çocuklar boğulmasın' diyerek kapı kapı gezerek vatandaşları bilgilendirdi.

Adana'da hava sıcaklığı da her geçen gün artıyor. Bu nedenle özellikle çocuklar, şehrin ortasından geçen ve üzeri açık olan sulama kanallarına girerek serinlemek istiyor. Ancak çocuklar serinlemek için girdiği sulama kanalında çoğu kez boğularak hayatını kaybediyor.

Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sene 20 kişinin sulama kanalında boğulunca harekete geçti. Çocukların boğularak hayatlarının baharında ölmemeleri için ekipler merkez Yüreğir ilçesinde kahvehanelerde ve evleri tek tek gezerek bilgilendirme yaptı.

'Sulama kanalına girenleri polise ihbar edin' diyen ekipler, vatandaşlara bilgilendirici broşürler de dağıttı.

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Enver Benli, "Biz gördüğümüzde uyarıyoruz ama çoğu sıkıntılı. Bizlerle kavga ediyorlar. Ailelerin önlem alması lazım" dedi.

Ramazan Yılmaz isimli vatandaş ise ailelerin çocuklarına sahip çıkması gerektiğini belirterek, "Ben 24 yıl boyunca bu kanalın kenarında esnaflık yaptım. Çok fazla çocuğu kurtardık. Ailelerin önlem alması lazım. Çocuklarına dikkat etmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.