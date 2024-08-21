Polis 'Çocuklar boğulmasın' diye kapı kapı gezdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Polis 'Çocuklar boğulmasın' diye kapı kapı gezdi

Geniş Video İzle

Adana'da Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, her yıl onlarca boğulduğu sulama kanalında 'Çocuklar boğulmasın' diyerek kapı kapı gezerek vatandaşları bilgilendirdi.

21.08.2024 10:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Polis 'Çocuklar boğulmasın' diye kapı kapı gezdi

20 kişi sulama kanalında boğulunca polisler harekete geçti

Hem kahvehane de hem de evlerde polisler 'Çocuklar boğulmasın' diyerek bilgilendirme yaptı

ADANA - Adana'da Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, her yıl onlarca boğulduğu sulama kanalında 'Çocuklar boğulmasın' diyerek kapı kapı gezerek vatandaşları bilgilendirdi.

Adana'da hava sıcaklığı da her geçen gün artıyor. Bu nedenle özellikle çocuklar, şehrin ortasından geçen ve üzeri açık olan sulama kanallarına girerek serinlemek istiyor. Ancak çocuklar serinlemek için girdiği sulama kanalında çoğu kez boğularak hayatını kaybediyor.

Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sene 20 kişinin sulama kanalında boğulunca harekete geçti. Çocukların boğularak hayatlarının baharında ölmemeleri için ekipler merkez Yüreğir ilçesinde kahvehanelerde ve evleri tek tek gezerek bilgilendirme yaptı.

'Sulama kanalına girenleri polise ihbar edin' diyen ekipler, vatandaşlara bilgilendirici broşürler de dağıttı.

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Enver Benli, "Biz gördüğümüzde uyarıyoruz ama çoğu sıkıntılı. Bizlerle kavga ediyorlar. Ailelerin önlem alması lazım" dedi.

Ramazan Yılmaz isimli vatandaş ise ailelerin çocuklarına sahip çıkması gerektiğini belirterek, "Ben 24 yıl boyunca bu kanalın kenarında esnaflık yaptım. Çok fazla çocuğu kurtardık. Ailelerin önlem alması lazım. Çocuklarına dikkat etmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Polis \'Çocuklar boğulmasın\' diye kapı kapı gezdi
Kaynak: İHA

Adana, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Polis 'Çocuklar boğulmasın' diye kapı kapı gezdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:31 Mallarına el konulan çiftçiden belediye önünde eylem Apar topar gözaltına aldılar Mallarına el konulan çiftçiden belediye önünde eylem! Apar topar gözaltına aldılar
12:09 Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor 2025 yılı asgari ücreti için masada iki rakam var Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 2025 yılı asgari ücreti için masada iki rakam var
11:40 Hamile kadını sokak ortasında sopayla dövdü, uzun süre kimse müdahale etmedi Hamile kadını sokak ortasında sopayla dövdü, uzun süre kimse müdahale etmedi
11:17 MEB, Türkçe olmayan okulların isimlerinin değiştirilmesini istedi MEB, Türkçe olmayan okulların isimlerinin değiştirilmesini istedi
09:58 Dokunulmazlığının kaldırılmasını isteyen Süleyman Soylu’ya ret Dokunulmazlığının kaldırılmasını isteyen Süleyman Soylu'ya ret
20:22 Engin Polat’tan yasak listesi Dilan Polat, cezaevindeki eşini ziyaret etti Engin Polat'tan yasak listesi! Dilan Polat, cezaevindeki eşini ziyaret etti
20:00 Filistinli iş insanını öldüren saldırganlar Romanya’da yakalandı Filistinli iş insanını öldüren saldırganlar Romanya'da yakalandı
19:42 Eren Erdem, CHP’den istifa etti Eren Erdem, CHP'den istifa etti
19:31 Göztepe maçında saldırıya uğrayan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK’ya sevk edildi Göztepe maçında saldırıya uğrayan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi
19:16 4 yıllık sözleşme imzalandı Fenerbahçe, yeni Arda’sını buldu 4 yıllık sözleşme imzalandı! Fenerbahçe, yeni Arda'sını buldu
18:56 PSG’nin başı çok büyük dertte Kylian Mbappe ile davalık oldular PSG'nin başı çok büyük dertte! Kylian Mbappe ile davalık oldular
18:17 Commolli yüzünden dünya yıldızı kaçmış Volkan Demirel’den yıllar sonra olay transfer itirafı Commolli yüzünden dünya yıldızı kaçmış! Volkan Demirel'den yıllar sonra olay transfer itirafı
17:44 Seçil Erzan davasında Fatih Terim ilk kez ifade verdi Seçil Erzan davasında Fatih Terim ilk kez ifade verdi
17:09 Fenerbahçe, Joao Pedro’nun sözleşmesini feshetti Fenerbahçe, Joao Pedro'nun sözleşmesini feshetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2024 13:44:39. #1.13#
SON DAKİKA: Polis 'Çocuklar boğulmasın' diye kapı kapı gezdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement