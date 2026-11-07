Polis, Diyarbakır Kulp'ta 21 Ekim'den beri kayıp Suzan D.'yi kaldığı adreste buldu - Son Dakika
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Polis, Diyarbakır Kulp'ta 21 Ekim'den beri kayıp Suzan D.'yi kaldığı adreste buldu

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Polis, Diyarbakır Kulp\'ta 21 Ekim\'den beri kayıp Suzan D.\'yi kaldığı adreste buldu
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Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde 21 Ekim'den bu yana kendisinden haber alınamayan Suzan D. (21), polis ekiplerinin çalışmasıyla kaldığı adreste bulundu. Suzan D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi; işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

DİYARBAKIR'ın Kulp ilçesinde 21 Ekim'den bu yana kendisinden haber alınamayan Suzan D. (21), polis ekiplerinin çalışması ile kaldığı adreste bulundu.

Kulp ilçesinde Suzan D., 21 Ekim'de henüz bilinmeyen bir nedenle ayrıldığı evine geri dönmedi. Kızlarından haber alamayan ailesi, İl Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulundu. İhbar sonrası İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Ekipler, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ile güvenlik kameralarından elde edilen görüntüleri inceleyerek teknik ve analiz çalışması yaptı. Kaldığı adreste bulunan Suzan D., işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. Suzan D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA
Diyarbakır3. SayfaGüncelPolisKulpSon Dakika

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