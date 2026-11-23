İngiltere'nin Manchester kentinde düzenlenen konserde onlarca kişinin solunum yolları ve gözlerini etkileyen şüpheli madde şikayetinin ardından polis, 12 bin katılımcıyı tahliye etti.

ABD'li rapçi Don Toliver'ın Manchester'daki bir konser salonundaki performansı, izleyicilerin göz ve solunum yollarını etkileyen şüpheli madde nedeniyle planlanandan erken sona erdi.

Manchester Polisi, başta biber gazı olduğundan şüphelenilen madde nedeniyle 50 kişinin olay yerinde tedavi altına alındığını, bir kişinin ise hastaneye sevk edildiğini açıkladı.

Olayla ilgili acil durum ilan eden polis, başta biber gazı olduğu düşünülen maddeyle ilgili incelemenin sürdüğünü de duyurdu.

Kuzey Batı Ambulans Hizmetlerinden yapılan açıklamada ise bölgeye tehlikeli madde uzmanlarının yönlendirildiği belirtildi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde de konser alanındaki bir grup insanın sahnede performans sürerken hızlı şekilde kaçıştığı, bazılarının ise ağzını ve yüzünü elleriyle kapattığı görüldü.