Polis, Geç Kalan Öğrenciyi Sınava Yetiştirdi

Kilis'te Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) geç kalma riski yaşayan öğrencinin yardımına motosikletli trafik polisi yetişti.
Kilis İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sınava geç kalan öğrenci, motosikletli trafik polisinden yardım istedi.
Polis ekibi, geç kalan öğrenciyi motosikletle Kilis 7 Aralık Üniversitesi'ndeki sınav merkezine yetiştirdi.
Öğrenci, polislere teşekkür etti.
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