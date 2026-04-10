Ankara'da Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kapsamında "Kahramanlarla Tanış Günü" etkinliği gerçekleştirildi.
Pursaklar Hicret Camisi meydanında düzenlenen etkinlikte, atlı polislerden özel harekat polislerine, motosikletli Yunus ve Şahin timlerinden siber güvenlik ekiplerine kadar emniyetin farklı birimlerinden personel yer aldı.
Emniyet tarafından kurulan stantlarda çocuklara siber güvenlik broşürleri ve boyama kitapları dağıtıldı.
Katılımcılar tarafından ilgi gören etkinlikte, vatandaşlar ekipmanları inceleyerek, hatıra fotoğrafı çektirdi.
Etkinlik kapsamında, polis araçlarıyla kortej yürüyüşü yapıldı.
Son Dakika › Güncel › Polis Haftası'nda Kahramanlarla Tanışma Etkinliği - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?