Polis, Hatay Samandağ\'da kaybolan 10 ve 7 yaşındaki iki çocuğu yarım saatte buldu

Polis, Hatay Samandağ'da kaybolan 10 ve 7 yaşındaki iki çocuğu yarım saatte bulduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın Samandağ ilçesinde 10 ve 7 yaşlarındaki iki çocuktan haber alamayan aileler polise başvurdu. Yaklaşık 3 saattir kayıp oldukları belirtilen çocuklar, polis ekiplerinin çalışmasıyla yarım saat içinde yakın çevrede bulunarak ailelerine teslim edildi.
HATAY'ın Samandağ ilçesinde ailelerinin kayıp ihbarında bulunduğu 10 ve 7 yaşlarındaki iki çocuk, polis ekiplerinin çalışmasıyla yarım saat içinde bulundu.
Samandağ ilçesinde iki çocuktan haber alamayan aileleri, durumu polise bildirdi. Yaklaşık 3 saattir kayıp oldukları belirtilen çocukların bulunması için polis ekipleri çalışma başlattı. Polis ekiplerinin çalışması sonucu iki çocuk, yaklaşık yarım saat içinde yakın çevrede bulunarak ailelerine teslim edildi.
Kaynak: DHA
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