Polis Kılığında Dolandırıcılara Hapis Cezası

Konya'da arazi sahibini, kendisini polis olarak tanıtarak dolandıran sanıklardan birine 11 yıl 3 ay, diğerine 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

İstinaf mahkemesi, yerel mahkemenin kararını bozarak sanıkların nitelikli dolandırıcılık suçundan yeniden yargılanmalarına hükmetti.

Konya Bölge Adliye Mahkemesi 8. Ceza Dairesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Burhan Ç. ve Ferhat S, tutuksuz sanıklar M.T. ve S.O, mağdur Bekir Çetin'in yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Ferhat S'yi 11 yıl 3 ay, Burhan Ç'yi ise 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.

Tutuksuz sanıkların beraatine karar verildi.

Dolandırılan arazi sahibi Bekir Çetin'in avukatı Özgül Akın Aydınöz, duruşma sonrası gazetecilere, daha önce beraat eden iki sanık hakkında yine aynı kararın verildiğini, bundan sonraki süreçte olağanüstü kanun yollarını işletebileceklerini söyledi.

Çetin de beraat kararlarına tepki gösterdi.

Burhan Ç, Ferhat S, M.T. ve S.O, Akşehir ilçesinde, 2 Ekim 2018'de, arazi sahibi Bekir Çetin'e kendisini polis olarak tanıtıp dolandırdığı iddiasıyla tutuklanmıştı. Burhan Ç'ye, daha önce 4 yıl 6 ay, Ferhat S'ye ise 8 yıl 9 ay hapis cezası verilmişti.