Polis Kılığında Gasp: 2 Tutuklama

05.03.2026 00:39
İzmir'de kendilerini polis olarak tanıtan 3 şahıs, 2 kişiyi yaralayıp 550 bin lira gasbetti.

İZMİR'in Bornova ilçesinde kendilerini polis gibi tanıtarak bir evdeki 2 kişiyi yaralayıp 550 bin lirasını gasbettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Tutuklanan şüphelilerden birinin yapılan kimlik sorgusunda hakkında 'yağma' suçundan 61 yıl 9 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı da ortaya çıktı.

Olay, dün Doğanlar Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Eve gelen ve kendilerini polis olarak tanıtan 3 kişi, kapıyı açan E.T. ile U.A'yı tabancayla yaraladıktan sonra 550 bin lirayı gasbedip, kaçtı. Olayla ilgili çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kimlikleri belirlenen gasp şüphelileri A.İ., O.T. ve N.T.'yi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde kaldıkları eve düzenlediği baskınla yakaladı.

Evde yapılan aramada biri otomatik olmak üzere 2 ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait 12 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.T. ve O.T. çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı, A.İ. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, tutuklanan O.T.'nin yapılan kimlik sorgusunda hakkında 'yağma' suçundan 61 yıl 9 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı da ortaya çıktı.

Kaynak: DHA

