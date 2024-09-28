Polis Memuru Komşusunu Vurdu

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ESENLER'de iddiaya göre bir polis memuru, aynı apartmanda oturan komşusunu silahla vurdu. Yerde yaralı yatan komşu dakikalarca sokak ortasında sopalarla darbedildi. Yaralı ambulansla hastaneye götürülürken olaya karışan 4 kişi gözaltına alındı.

Olay, Fatih Mahallesi'nde bir sokakta gece saatlerinde meydana geldi. İddialara göre aynı apartmanda oturan iki komşu henüz bilinmeyen bir nedenle apartman girişinde tartışmaya başladı. Tartışma giderek büyüdü ve taraflardan birinin polis memuru olan oğlu da kavgaya dahil oldu. Polis, yanında bulunan silah ile babasıyla kavga eden komşusunu ayağından vurdu. Kavgaya polisin diğer yakınları da dahil olunca yerde yatan kişi sopalarla dakikalarca darbedildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevke dildi. Sağlık ekipleri ayağından yaralanan kişiyi ambulansla hastaneye götürürken, polis ekipleri olaya karışan 4 kişiyi gözaltına alarak emniyete götürdü.

Sokakta ikamet eden Hasan Kültepe, "Ben sesi duydum, baktım ki sokakta kavga vardı. Sonra polisler geldi. Birisini vurmuşlar. Saat 02.30, 03.00 gibi oldu kavga" dedi

Öte yandan polis memurunun havaya ateş açtığı ve yaralının yerde fırça sapı ve sopalarla darbedildiği anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.