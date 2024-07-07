Polis Memuru Otobüs Kazasını Önledi

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ÇEKİM TARİHİ: 2 Haziran 2024

Olayın çeşitli görüntüleri

Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Tonghua kentinde bir otobüs şoförü aniden bilincini kaybetti.

Bu kritik anda otobüste bulunan bir demiryolu polis memuru, tam zamanında harekete geçerek otobüsü durdurdu ve sağlık personelini çağırdı.

Polisin refleksleri otobüsteki yolcuların hayatlarını kurtardı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Tonghua'dan bildiriyor. (XHTV)