Polis Memuru Uyuşturucu ile Yakalandı

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ÇANKIRI'da otomobilinde 1940 uyuşturucu hap ele geçirilen polis memur Ö.E.'nin, uyuşturucu maddeyi temin ettiği 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 25 Ekim'de polis memuru Ö.E.'nin otomobilini durdurarak arama yaptı. Aracında 1940 uyuşturucu hap ele geçirilen Ö.E. gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.E., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma kapsamında Ö.E.'nin uyuşturucuyu temin ettiği F.Y. ve A.K.'nin İstanbul'da bulunduğu adrese operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 2 şüpheli de çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.