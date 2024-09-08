Sungurlu\'da Kaza: İki Polis Memuru Hayatını Kaybetti

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ÇORUM'un Sungurlu ilçesinde takla atan otomobildeki polis memurları Kahraman Kudu ve eşi Filiz Mutlu Kudu yaşamını yitirdi, çiftin 2 çocuğu ise yaralandı. Çiftin yıllık izinlerini tamamladıktan sonra görev yerleri Giresun'a dönerken kaza yaptıkları belirtildi.

Kırıkkale yönünden Çorum yönüne giden Kahraman Kudu (51) yönetimindeki 55 AKY 625 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu refüjdeki rögar kapağına çarpıp takla attı. Kazada Giresun Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Kahraman Kudu ile Giresun Valiliği'nde görevli polis memuru eşi Filiz Mutlu Kudu yaşamını yitirdi, çocukları Elif Su (8) ve Berin Su (6) ise yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza yerinde müdahalesi yapılan yaralılar, Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kudu, çiftinin yıllık izinlerini tamamladıktan sonra görev yerleri Giresun'a dönerken kaza yaptıkları belirtildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.