Polis Memurunun Mektubu: Her Şey Tükendi

(ANKARA)- CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, hayatına son veren bir polis memurunun geride bıraktığı mektubu paylaşarak, "Bu kardeşimizin mektubundaki satırlar, çözülmesi tercih edilmemiş sorunların polis memuruna faturasıdır. Polis babası olması sebebiyle acaba Mustafa Çiftçi bir adım atabilir mi dedik ancak geldiğimiz noktada onun da çözeceğine, çözebileceğine zerre inancım yok" dedi.

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, maddi gerekçeler nedeniyle hayatına son veren bir polis memurunun geride bıraktığı mektubunu sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün bir polis kardeşimizi daha kaybettik. Geride bıraktığı mektupta şunları yazıyor: 'Yıllarca maddi konularda hep çıkmaza girdim ve hep altında kaldım.' 'Bu sefer tamamen her şeyi tüketmiş bulunmaktayım.' 'Çıkmaya çalıştıkça daha beter olduk ve bütün her şey tükendi.'"

Efkan Ala'ya söyledim. Süleyman Soylu'ya söyledim. Ali Yerlikaya'ya söyledim. Mustafa Çiftçi'ye söyledim: Polisin taban maaşı yaşanabilir değil. Fazla mesaisi yok. Emekli olanı ağır bir yoksulluk bekliyor. Amir baskısı ve mobbing aynen sürüyor. Hiçbiri çözmedi.

Bu kardeşimizin mektubundaki satırlar, çözülmesi tercih edilmemiş sorunların polis memuruna faturasıdır. Polis babası olması sebebiyle acaba Mustafa Çiftçi bir adım atabilir mi dedik ancak geldiğimiz noktada onun da çözeceğine, çözebileceğine zerre inancım yok.

Kardeşime Allah'tan rahmet diliyorum. Allah bu acıları bir daha yaşatmasın."

"HER ŞEY TÜKENDİ"

Bakan'ın paylaştığı mektup ise şöyle:

"Canım Ailem;"

Öncelikle hepinizden çok özür diliyorum. Size bunları yaşatmayı asla istemezdim. Yıllarca maddi konularda hep çıkmaza girdim ve hep altında kaldım ve bu sefer tamamen her şeyi tüketmiş bulunmaktayım. Keşke böyle olmasaydı, keşke sizleri böyle bir hayata sürüklemeseydim.

Ama şunu bilin asla kumar, iddia, borsa işleri değil, plansız, programsız, şuursuz harcama ve borcu borçla kapatmaya çalışmak.

Aylardır bu durumdan çıkmak istedim fakat çıkmaya çalıştıkça daha beter oldu ve bütün her şey tükendi. Hakkınızı helal edin.

Ben ne iyi bir evlat oldum, ne iyi bir eş oldum ne de iyi bir baba. Her şey için, yaşattıklarım için tekrar özür dilerim.

Canım eşim Burcum, kendine ve kızlarıma çok iyi bak. Babalarını kötü bilmesinler, onlara beni hep iyi hatırlat. Allah'a emanet olun.

Annem kendine çok dikkat et, çok üzülme arkamdan. Burcu'ya, Masal'a, Parla'ya sahip çıkın. Önce Allah'a sonra size emanet.

Canım ailem, kendinize çok iyi bakın, çok ağlamayın. Ben bu hayatta kalmayı beceremedim. Keşke her şey daha güzel olsaydı. Yaşamayı çok istedim. Beni asla kötü hatırlamayın, tek dileğim bu sizden.

Allah'a emanet olun, bol bol dua edin. Sizleri çok seviyorum, beni affedin. Eşim, kızlarım, annem, babam, kardeşim, ablalarım... Hep mutlu olun..."