Polis merkezinde intihar!

18.02.2026 15:09
Boşanma aşamasındaki eşinden şikayetçi olan Sefa Yılmaz, polis silahı ile intihar etti.

ORDU'nun Altınordu ilçesinde, polis merkezine ifade vermek için gelen Sefa Yılmaz (37), polisin belindeki silahını alıp kendine ateş etti. Yılmaz, hayatını kaybetti.

Olay, saat 11.00 sıralarında, İlçe Emniyet Müdürlüğü Yeni Mahalle Polis Merkezi'nde meydana geldi. İddiaya göre, boşanma aşamasındaki eşinin kendisinden şikayetçi olması üzerine Sefa Yılmaz, ifade vermek için polis merkezine gitti. Yılmaz, burada polisin silahını belinden alıp kendini vurdu. Adrese sevk edilen sağlık ekiplerinin kontrolünde, Yılmaz'ın öldüğü belirlendi. İncelemenin ardından Yılmaz'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

