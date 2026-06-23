Polis Meslek Eğitimi Sınav Sonuçları Açıklandı

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 33. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi giriş sınavı sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, lisans mezunu 6 bin 800 erkek ve bin 200 kadın, ön lisans mezunu bin 700 erkek ve 300 kadın olmak üzere toplam 10 bin öğrencinin Polis Teşkilatına kazandırılacağını bildirdi.

Adayların sınav sonuçlarına Polis Akademisi Başkanlığı'nın internet adresi üzerinden ulaşabileceğini bildiren Çiftçi, sonuçların teşkilata katılmaya hak kazanan gençler ve aileleri için hayırlı olmasını diledi.

Çiftçi, Polis Teşkilatına katılacak adaylara başarı temennisinde bulunarak, "Rabbim her birine aziz milletimize şerefle, sadakatle ve başarıyla hizmet etmeyi nasip eylesin" ifadelerini kullandı.