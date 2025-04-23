Polis, Öğrencilerin 23 Nisan Bayramı'nı Kutladı

Eskişehir'de polis ekipleri, ilkokul öğrencilerinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10 Nisan Polis Haftası kapsamında yazdıkları mektuplarla kendilerine teşekkür eden Adalet İlkokulu öğrencileri için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında sürpriz bir kutlama programı hazırladı.

Öğrencilerin duygu dolu mektuplarından etkilenen emniyet güçleri, 23 Nisan kutlamaları çerçevesinde hazırlanan pasta ile onları okulda ziyaret etti.

Polis ekipleri sınıfta gerçekleşen buluşmada öğrencilerle sohbet edip, 23 Nisan için hazırlanan pastayı birlikte kesti.

İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan eğitim köpeği "Oniks" de okul bahçesinde çocuklara gösteri yaptı.

Gösteriyi ilgiyle takip eden öğrenciler, "Oniks"i sevip, onunla fotoğraf çektirdi.