Polis, Prens Andrew'u Epstein Bağlantısı Nedeniyle İnceliyor

17.02.2026 23:06
İngiltere Kralı 3. Charles'ın kardeşi Andrew'un Epstein ile bağlantıları nedeniyle incelemeler sürüyor.

İngiltere Kralı 3. Charles'ın, Epstein bağlantıları nedeniyle ünvanlarını kaybeden kardeşi Andrew Mountbatten-Windsor hakkında bir polis teşkilatı daha inceleme başlattı.

Essex Polisi'nden yapılan açıklamada, teşkilatın görev alanındaki Stansted Havalimanı'na inen Epstein'e ait özel jetin, Mountbatten-Windsor ile buluşmaları ayarlanan kadınları taşıdığı iddiasının inceleneceği bildirildi.

Açıklamada, Mountbatten-Windsor hakkındaki iddiaların da soruşturma kapsamında değerlendirileceği belirtilerek, Stansted'e inen yaklaşık 90 uçuşun Epstein bağlantılı olduğu, bunların 15'inin Epstein'in 2008 yılında çocuğu fuhşa zorlama suçundan mahkum edilmesinin ardından gerçekleştiği kaydedildi.

Uçuş verileri ile bu uçuşlara ilişkin elektronik postaların inceleme altına alındığı vurgulanan açıklamada, eski Başbakan Gordon Brown'un, söz konusu uçakla taşınan kadınlardan en az birinin Buckingham Sarayı'na gittiğine ilişkin beyanı da hatırlatıldı.

Essex Polisi böylece, Thames Valley Polisi ve Surrey Polisi'nin ardından Mountbatten-Windsor hakkında inceleme başlatan üçüncü polis teşkilatı oldu. Söz konusu incelemeler, ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile bağlantı iddiaları kapsamında yürütülüyor.

Tüm ünvanları elinden alınmıştı

Mountbatten-Windsor'un Epstein'le yakın ilişkisi, ABD Adalet Bakanlığının yayımladığı belgelerde yer almış, Epstein mağduru Virginia Giuffre, henüz 17 yaşındayken o dönemde Prens olan Andrew'la ilişkiye girdiğini iddia etmişti.

İddiaları reddeden Mountbatten-Windsor, Kraliyet Ailesi'ne zarar vermemek adına York Dükü dahil tüm ünvanlarından feragat etmişti. Ancak geçen yılın son aylarında artan baskılar ve yeni açıklanan belgeler neticesinde Kral Charles tarafından "Prens" ünvanı da elinden alınmıştı.

Mountbatten-Windsor'un 2003'ten bu yana kaldığı malikaneye cüzi bir yıllık kira ödemesi ve 75 yıllık kullanım hakkını 1 milyon sterline alması da bu dönemde gündeme gelmişti.

Royal Lodge malikanesini kiralaması, Kraliyet gelirleri ve Mountbatten-Windsor'un masraflarının halk tarafından vergiler yoluyla karşılanmasına gelen tepkilerin ardından konu parlamentoda da ele alınmıştı.

Liberal Demokratlar'ın lideri Ed Davey'nin, "Royal Lodge'la ilgili ifşaat göz önüne alındığında vergi mükelleflerinin çıkarlarını korumak için Kraliyet Mülkleri'ni inceleme konusunda hemfikir misiniz? Mevcut Royal Lodge sakini de dahil herkesin ifadeye çağırılacağı bir soruşturma komisyonu oluşturulmasını destekliyor musunuz?" sorusuna, Başbakan Keir Starmer, "Kraliyet Mülkleri söz konusu olduğunda uygun bir inceleme yapılması önemlidir. Kesinlikle destekliyorum." yanıtını vermişti.

Baskıların üzerine Windsor Kalesi'ndeki evini boşaltan Mountbatten-Windsor, Kral Charles'ın şahsi mülkü olan Sandringham Sarayı arazisindeki bir çiftlik evine taşınmıştı.

Mountbatten-Windsor'un eski eşi Sarah Ferguson'un da Epstein'le arkadaşlığı ortaya çıkmış, Ferguson'un onursal başkanı olduğu pek çok vakıf, eski York Düşesi'yle ilişkisine son vermişti.

Kendi kız çocuklarını Epstein adasına götürdüğü ortaya çıkan Ferguson'un adını taşıyan Sarah Vakfı ise kapanma kararı almıştı.

Kaynak: AA

İngiltere, Politika, Finans, Güncel, Prens, Polis, Medya, Son Dakika

