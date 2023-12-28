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Polis şapkası isteyen küçük Çağatay'a İzmir polisinden sürpriz - Son Dakika
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Polis şapkası isteyen küçük Çağatay'a İzmir polisinden sürpriz

İzmir'de tedavi gören 3 yaşındaki Çağatay Çetin'in sosyal medyada polis şapkası istediğini gören İzmir polisi, hastaneye giderek kendisine sürpriz yaptı. Polis şapkasıyla poz veren Çağatay, hediyelerle de mutlu oldu.

28.12.2023 - 10:42,  Güncelleme: 10:52
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Polis şapkası isteyen küçük Çağatay'a İzmir polisinden sürpriz

İZMİR - İzmir'de Ege Üniversitesi Hastanesi Hematoloji Bölümü'nde tedavi gören 3 yaşındaki küçük Çağatay'ın sosyal medyadan polis şapkası istediğini gören İzmir polisi, hastaneye giderek kendisine sürpriz yaptı. Polis şapkasıyla poz veren küçük Çağatay, kendisine verilen hediyelerle de mutlu oldu.

Ege Üniversitesi Hastanesi Hematoloji Bölümü'nde tedavi gören 3 yaşındaki Çağatay Çetin'in, sosyal medyada paylaşılan bir videosunda yılbaşı hediyesi olarak polis şapkası istediği görüntüler yayınlandı. Küçük Çağatay'ın videosunu gören İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri ise kendisine sürpriz yapmak istedi. Şube Müdürü Gülsüm Gültepe ve şube personelleri, hastaneye giderek Çağatay Çetin'i ziyaret etti. Çok istediği polis şapkası ve hediyelerle Çağatay'ı ve kendisi gibi tedavi gören arkadaşlarını mutlu eden polis ekiplerine, hastane personeli ve hasta yakınları teşekkür etti.

Polis şapkası isteyen küçük Çağatay\'a İzmir polisinden sürpriz
Kaynak: İHA
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Ege Üniversitesi Hastanesi, İzmir, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Polis şapkası isteyen küçük Çağatay'a İzmir polisinden sürpriz - Son Dakika
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