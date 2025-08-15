Polis Sevgilisinden Şiddet Gördü - Son Dakika
Polis Sevgilisinden Şiddet Gördü

Polis Sevgilisinden Şiddet Gördü
15.08.2025 15:49
Çankırı'da E.K., polis memuru O.K.'nin kendisine şiddet uyguladığını ve ölümle tehdit ettiğini açıkladı.

Türkiye'nin kanayan yarası kadına şiddet olayları gün geçtikçe boyut değiştirerek devam ediyor. Kadına şiddetin son adresi Çankırı oldu. Kentte yaşayan üniversite öğrencisi E.K. (29), 2022 yılında ortak arkadaş sayesinde Çorum'da görevli polis memuru O.K. ile tanışarak sevgili oldu.

KENDİSİNİ DARBEDEN SEVGİLİSİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Evlilik planları yapan çift, iddiaya göre O.K.'nin kıskançlık krizleri yüzünden defalarca tartıştı. E.K., yaklaşık 1,5 yıldır devam eden bu krizlerde O.K.'nin sık sık şiddete başvurduğunu öne sürdü. Hastaneden darp raporu alan E.K., sevgilisinden şikayetçi oldu. Hakkında tedbir kararı çıkartılan O.K.'nin, görev yerinin de değiştirildiği öğrenildi.

"'SENİ ÖLDÜRÜP ATACAĞIM, KİMSE BULAMAYACAK' DEDİ"

E.K. son olarak silah kabzasıyla darbedildiğini söyleyerek, "28 Haziran'da pikniğe gittik. Giderken sorun yoktu, geri dönüşte beni yabancı bir numara aradı. Delirmiş gibiydi, gözü bir şey görmedi. Elimden telefonu aldı, aracın kapılarını kilitledi, yol üzerinde durdu. Telefonumu arayana küfürler etti, hakaretler etti. Telefonumu cebine koydu, sonra silahını çıkardı. Silahının namlusuyla darbetti beni. Daha sonra kabzasıyla darbetti. Silahı beline koyduktan sonra boğazımı sıkmaya başladı. Bir kere sıktı, iki kere sıktı, iki eliyle sıktı, nefessiz kaldım sonra bıraktı. Daha sonra arabanın kapısını açtı. Saçlarımdan tutup yerde sürükledi, dizlerim yara oldu. Sonra tekrar küfürler ederek arabanın içine soktu. Kendi de bindi kapıları kilitledi. Sonra arabayı hızlı sürdü. 'Seni öldüreceğim, sen göreceksin, seni öldürüp atacağım, senin ölünü hiç kimse de bulamayacak' gibi şeyler söyledi. Sonra durduk, dizlerim yara olduğu için topallayarak indim. Araçtan inerken silahının tetiğini çektiğini gördüm, 'Beni vuracak, öldürecek' dedim, kendi kendime. Sonra evime doğru koşmaya başladım" diye konuştu.

"HALA BİR ŞEYLERİN PEŞİNDE, KORKUYORUM"

Can güvenliği olmadığını ve korktuğunu söyleyen E.K., "Koruma kararı çıkarttım 1 aylığına. Ayın 10'unda bitti ama 10'unu 11'ine bağlayan gece beni arıyor. Bir şeylerin peşinde hala. Korkuyorum, kesinlikle can güvenliğim yok. Çünkü bana, 'Bu olay ortaya çıkarsa sana şöyle yaparım, seni hiç kimse bulamaz, kimse benden şüphelenmez' diyordu. Ailemin ve kendi can güvenliğimden çok korkuyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.