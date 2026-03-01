Polis, Sınav Öncesi Öğrencinin Kimliğini Ulaştırdı

Aydın'ın Efeler ilçesinde Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı öncesi kimliğini evinde unutan öğrenciye polis ekipleri kimliğini yetiştirdi.
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde sınava girecek Nehir Kaya, kimliğinin yanında olmadığını fark etti.
Durumu okulda görevli polislere bildiren Kaya'nın yardımına motosikletli polis ekipleri koştu.
Ekipler, Kaya'nın Güzelhisar Mahallesi'ndeki evinden kimliğini alarak sınav merkezine ulaştırdı.
