Polis Taklidiyle Dolandırıldılar - Son Dakika
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Polis Taklidiyle Dolandırıldılar

Polis Taklidiyle Dolandırıldılar
04.07.2026 15:11
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Gaziantep'te polis kılığına giren 4 dolandırıcı, Şanlıurfa'da yakalandı.

Gaziantep'te kendilerini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 4 zanlı Şanlıurfa'da gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde kendilerini polis olarak tanıtarak üzerinde inceleme yapma bahanesiyle bir kişinin 1 milyon 250 bin lira değerinde ziynet eşyasını alan 4 şüphelinin Şanlıurfa'da olduğunu belirledi.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yapılan çalışmalarda, 4 zanlı Eyyübiye ilçesinde yakalandı.

Şüpheliler işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kaynak: AA

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