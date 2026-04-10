Polis Teşkilatı\'nın 181. Yıl Dönümü Töreni

Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, TÜRK Polis Teşkilatı'nın 181'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda tören düzenlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatının 181'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde düzenlenen törenle kutlandı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız ve polis müdürleri, Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı. Toplu fotoğraf çekilmesiyle tören sona erdi.

Törenin ardından İstanbul Emniyet Müdürü Yıldız ve beraberindeki emniyet müdürleri Taksim Meydanı'nda kurulan sergiyi gezdi. Yıldız, polislerle ve çocuklarla fotoğraf çektirdikten sonra tören alanından ayrıldı.