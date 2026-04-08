Polis Teşkilatı\'nın 181. Yılı Kutlandı

Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla farklı birimlerde görev yapan personeli makamında ağırladı.

Demirtaş, ziyarete ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Türk Polis Teşkilatı'mızın 181. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle farklı birimlerimizde görev yapan kıymetli mesai arkadaşlarımızı ağırlamaktan büyük memnuniyet duydum. Milletimizin huzur ve güvenliği için özveriyle görev yapan tüm personelimize gönülden teşekkür ediyorum."

Demirtaş, paylaşımında, görüşmeye ilişkin fotoğraflara da yer verdi.