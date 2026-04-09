Polis Teşkilatı'nın 181. Yılı Kutlandı

Bingöl Valisi Cahit Çelik, Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümünü ve Polis Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çelik, mesajında, Türk Polis Teşkilatının köklü geçmişi, güçlü teşkilat yapısı ve üstün görev anlayışıyla milletin huzur ve güvenliğini sağlamak, kamu düzenini tesis etmek ve vatandaşların can ve mal emniyetini korumak adına 10 Nisan 1845'ten bu yana büyük bir fedakarlık ve özveriyle görev yaptığını belirtti.

Emniyet Teşkilatının hukukun üstünlüğünü esas alan, insan hak ve özgürlüklerine saygılı bir anlayışla görevini sürdürdüğünü ifade eden Çelik, teşkilatın terörle mücadeleden asayiş hizmetlerine, uyuşturucuyla mücadeleden trafik güvenliğine kadar geniş bir alanda önemli sorumluluklar üstlendiğini kaydetti.

Çelik, şunları kaydetti:

"Devletimizin gücünü ve milletimizin desteğini arkasına alan Emniyet Teşkilatımız, görevini başarıyla yerine getirmektedir. Bingöl genelinde görev yapan emniyet mensuplarımız da aynı azim ve kararlılıkla, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için büyük bir gayretle çalışmalarını sürdürmektedir. Her şartta görevini layıkıyla yerine getiren tüm polislerimize şükranlarımı sunuyor, görevlerinde kolaylıklar diliyorum.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, görevleri uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, Türk Polis Teşkilatımızın 181. kuruluş yıl dönümünü ve 10 Nisan Polis Günü'nü bir kez daha kutluyor, görevleri başında bulunan tüm emniyet mensuplarımıza ve kıymetli ailelerine sağlık, huzur ve başarılar diliyorum."