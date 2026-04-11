Polis Teşkilatı'nın 181. Yılı Kutlandı - Son Dakika
Polis Teşkilatı'nın 181. Yılı Kutlandı

11.04.2026 13:30
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla "Polis Moral ve Motivasyon Gecesi" düzenlendi.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla "Polis Moral ve Motivasyon Gecesi" düzenlendi.

İlçe Emniyet Müdürlüğünce bir otelde gerçekleştirilen programda polislere hitap eden Kaymakam Kemal İnan, bir yerin emniyeti ve asayişi olmadığında orada yaşam, ekonomi ve turizm olmayacağına dikkati çekerek, "Ebediyete intikal eden tüm şehitlerimizi, şehit polislerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Polis teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Ardından İnan, eşi Sedef İnan, protokol ve polis memurları ile 181. yıl pastasını kesti.

Programa, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Yavuz Yiğit, Karamürsel Emniyet ve Asayiş Derneği Başkanı Murat Sağır, Karamürsel cumhuriyet savcıları, siyasi partilerin ilçe başkanları, polis memurları ve eşleri katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Polis Haftası, Sivil Toplum, Etkinlikler, Karamürsel, Güvenlik, Kocaeli, Güncel, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Polis Teşkilatı'nın 181. Yılı Kutlandı - Son Dakika

SON DAKİKA: Polis Teşkilatı'nın 181. Yılı Kutlandı - Son Dakika
Advertisement
