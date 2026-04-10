Polis Teşkilatı'nın 181. Yılı Ünye'de Kutlandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü törenlerle kutlandı.
Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende, İlçe Emniyet Müdürü Celal Sarısoy çelenk sundu.
Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.
Daha sonra polis ekipleri araçlarıyla ilçe turu yaptı.
Törene, Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Gürel, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Muharrem Aytekin, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
