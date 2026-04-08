Polis Teşkilatı'nın 181. Yılına Özel Video

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümüne özel yapay zeka destekli video hazırladı.

Emniyet Müdürlüğünce hazırlanan videoda, Ankara polisinin geçmişine ait fotoğraflar yapay zeka teknolojisiyle hareketlendirilerek günümüz görüntüleriyle bir araya getirildi.

Kutlama videosu, Ankara Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından, "Geçmişten bugüne uzanan bu onurlu yolculukta, her karede fedakarlık, her adımda vatan sevgisi var. Dün olduğu gibi bugün de, aynı inançla, aynı kararlılıkla görev başındayız. Teşkilatımızın 181. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun." notuyla paylaşıldı.