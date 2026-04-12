Polise Sürpriz Kutlama

12.04.2026 17:17
Safranbolu'da mahalle sakinleri, polisleri sürpriz bir kutlama ile karşıladı. 181. yıl dönümü etkinliği.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde mahalle sakinleri, kavga ihbarı için olay yerine gelen polislere sürpriz kutlama yaptı.

İsmetpaşa Mahallesi'nde, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla program hazırlandı.

Etkinlikte yazar Tuğba Turan, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kavga ihbarında bulundu. Kendileri için planlanan kutlamadan habersiz belirtilen adrese giden ekipler sürprizle karşılaştı.

Ekipler, mahallede davul ve orkestra eşliğinde karşılandı. Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla pasta kesilen etkinlikte vatandaşlar, polislerle sohbet ederek tebriklerini iletti.

Safranbolu Gümüş Toplumu Destekleme ve Girişimcilik Derneği Başkanı İlyas Türe'nin de destek verdiği program, ikramların ardından ekiplerin alkışlarla uğurlanmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Safranbolu, Güvenlik, Kültür, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
