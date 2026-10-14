Polisin kadını yaralaması sonrası Morityus'un üçte birinde sokağa çıkma yasağı getirildi

Morityus'ta polisin bir kadını ateş ederek yaralamasının ardından başlayan şiddet olayları nedeniyle adanın yaklaşık üçte birinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Yerel medyadaki haberlere göre, Morityus hükümeti başkent Port Louis dahil çeşitli bölgelerde sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Ülkede su sıkıntısı ve polis müdahalesi nedeniyle artan gerilimin şiddet olaylarına dönüşmesinin ardından alınan kararın, pazartesi akşamından itibaren yaşanan yol kapatma eylemleri, polis merkezlerine ve iş yerlerine yönelik saldırılar ile araçların ateşe verilmesi üzerine uygulamaya konulduğu bildirildi.

Başbakan Navin Ramgoolam, şiddet olaylarını kabul edilemez olarak nitelendirerek halkı dayanışmaya çağırdı.

Ülkenin barış ve huzurunun korunmasının herkesin sorumluluğunda olduğunu belirten Ramgoolam, uyuşturucu kaçakçılarının olayları finanse ettiğini öne sürdü.

Ramgoolam, bu kişilerin vatanseverliğe aykırı eylemlerinin ağır sonuçlarıyla karşılaşacağını ifade etti.

Yeni olayların yaşanabileceği uyarısında bulunan Ramgoolam, sokağa çıkma yasağının halkı korumak ve daha fazla zararı önlemek amacıyla uygulamaya konulduğunu söyledi.

Son günlerde, su sıkıntısı ve hayat pahalılığına karşı protestoların düzenlendiği ülkede, 27 yaşındaki Elodie Thomas'ın geçen cuma bir polis memurunun açtığı ateş sonucu yaralanması gerilimi ve protestolardaki şiddeti artırmıştı.